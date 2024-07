Il funk arabeggiante di Bassolino | un inno al Neapolitan Power di Pino Daniele & Co

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra i tanti fermenti in arrivo da una scena napoletana che via via ritrova energia e riprende dinamica, vale la pena di dare un ascolto a, progetto musicale del pianista e produtt Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.