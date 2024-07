Il Consiglio d’amministrazione di Fondazione Telethon ha nominato Ilaria Villa nuovo Direttore Generale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 -sarà dal 16 settembre 2024 ildella. L’ha nominata ildipresieduto da Luca di Montezemolo. Francesca Pasine lli, attuale Consigliere Delegato di, ha infatti deciso di lasciare dopo molti anni gli incarichi operativi, per mantenere il ruolo di Consigliere con speciali deleghe che le saranno affidate dal Presidente. “Dopo molti anni lascio questo incarico operativo - spiega Francesca Pasinelli - ma sarò sempre legata allache, come dimostra la mia storia iniziata nel 1997, ho sempre seguito e molto amato. Continuerò ad essere vicina e a disposizione con un ruolo diverso ma sempre presente”. “Ringrazio Francesca - commenta il presidente diLuca di Montezemolo - per la passione e l’impegno con il quale ha saputo motivare e guidare in tutti questi anni la squadra