Il consigliere di Putin | “In Francia vorrebbe un governo tecnico che la differenzi dal nord Europa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) L’intervista di Fanpage.it a Timofei Bordachev: "Non ci aspettiamo nulla nell'immediato, ma le elezioni europee e quelle francesi dimostrano cambiamenti in atto potenzialmente interessanti per il futuro, dal punto di vista della Russia. Speriamo nella vittoria delle destre". .