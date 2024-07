Il caldo africano è arrivato Temperature anche a +40 gradi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - L'alta pressione con componente di matrice africana si espande tra Mediterraneo ed Europa orientale portando condizioni meteo per lo più asciutte ein aumento. Prossimi giorni con valori al di sopra delle medie su tutta la Penisola, ma anomalie più importanti che si concentreranno sulle regioni del Centro-Sud dove sfiorerannogli 8-10. Non esclusi valori massimi sulle zone interne prossimi o localmente superiori ai +40. Pochi temporali pomeridiani possibili soprattutto al Nordse con l'avvicinarsi del weekendl'instabilità dovrebbe aumentare. Diversi modelli propongono infatti per il secondo weekend di luglio un abbassamento del flusso umido fino a lambire le nostre regioni settentrionali. Possibilità di piogge e temporali sparsi.