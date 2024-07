I Carabinieri intensificano i controlli nel serinese

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Idel Comando provinciale di Avellino continuano con le attività di perlustrazione, questa volta si sono occupati del territorio deldel Comando Provinciale di Avellino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati, in particolare quelli di tipo predatorio, continuano ininterrottamente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni dell’Irpinia implementando, in linea con le direttive tracciate dal Prefetto Rossana Riflesso, l’attività di controllo del territorio, sia nelle ore diurne che notturne, al fine di prevenire i reati e intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nelle ultime ore, un massiccio servizio straordinario ha visto in campo decine di pattuglie (sia in divisa che in borghese) della Compagnia di Solofra, soprattutto nei i comuni di Serino, San Michele di Serino e Santa Lucia di Serino.