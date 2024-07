Gualtieri firma un protocollo | Più sicurezza dignità e lavoro nelle opere per il Giubileo di Roma capitale e della Città metropolitana

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 9 luglio 2024) E’ statoto questo pomeriggio ild’intesa sulle relazioni sindacali dal Sindaco die Commissario Straordinario del Governo, Roberto, e dai rappresentati dei sindacati CGIL, CISL e UIL. In coerenza con ilper ledeldel 30 novembre 2023, che con questo accordo si applica anche alle Partecipate e alla, il documento ha l’obiettivo di favorire un percorso per la buona occupazione, adeguatamente retribuita e contrattualizzata, che contrasti ilnero, discontinuo e precario. Prevede, inoltre, l’adozione di strumenti – attraverso l’istituzione di un tavolo di– per garantire la legalità, la salute e la, oltre che l’applicazione dei contratti collettivi Nazionali die dei contratti integrativi vigenti.