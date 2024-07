Graduatorie GPS 2024 | unica operazione possibile entro il 10 luglio è scioglimento riserva no nuovi titoli no modifica domanda

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 9 luglio 2024)GPS per il biennio/25: come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera e) il Ministero ha pubblicato l'Avviso per permettere agli aspiranti inseriti conin prima fascia di comre l'avvenuto conseguimento del titoloil 30 giugnoe quindi acquisire in prima fascia la posizione spettante in base al punteggio. L'articoloGPSil 10, no, no. .