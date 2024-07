Giugliano 56enne trovato morto in casa | avviate le indagini Lutto in via Cumana

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Dramma a: si è tolto la vita domenica C. V. del 1968, appartenente a una storica e nota famiglia di via. L’uomo era ben voluto e anche noto in città. Pare abbia lasciato una lettera in cui ha espresso le sue ultime parole.inlein L'articoloinlein viaTeleclubitalia. .