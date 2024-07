Frasso Telesino interruzione idrica notturna per la riduzione delle portate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. Comunichiamo che a causa dellagenerata da deficit fisiologico, saremo costretti a sospendere il servizio idrico questa sera 09 luglio dalle ore 23:00 e fino alle ore 06:00 di domani mattina 10 luglio, per permettere il recupero di un volume di compenso utile a garantire la corretta distribuzione nelle ore diurne in tutto il centro urbano del comune di.Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articoloper laproviene da Anteprima24.it. .