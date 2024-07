FOTO Viale degli Atlantici scooter travolge donna in bici | interviene l’ambulanza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto incidente in mattinata al(altezza villa comunale). Per cause ancora da chiarire, unoavrebbe investito unadi 40 anni. Sul posto è prontamente intervenutache sta medicando sul posto la malcapitata, in attesa di capire se necessita il trasporto in ospedale. In aggiornamento L'articoloinproviene da Anteprima24.it. .