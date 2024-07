Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna | recensione del film con Channing Tatum e Scarlett Johansson

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di martedì 9 luglio 2024) Treal prezzo di uno, ma anche al costo di un po' di confusione e di incertezza. Si parla di amore, conquista dello spazio e soprattutto di verità, ma non è che Berlanti appaia proprio sincero. Ladi Fly Me to thedi Federico Gironi.