(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Ald'in abbreviato per ladel capitano violalaa 1 anno di reclusione per il professore Giorgio, ex direttore di Medicina sportiva di Careggi e un passato da consulente sportivo della Fiorentina, accusato di omicidio colposo. Il giocatore fu trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine, dove era con la squadra. Secondo l'accusa il decesso fu provocato da cardiomiopatia aritmogena ventricolare, patologia che non fu diagnosticata. Il professorerilascio due certificati di idoneità agonistica al giocatore quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi.