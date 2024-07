Fiorentina primo colpo per il centrocampo | c’è l’accordo con il giocatore

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) In queste ore è decollata la trattativa per l’arrivo alladi un centrocampista che i viola seguono da tempo: mancano solo gli ultimi dettagli. La dirigenza della, dopo l’arrivo di Moise Kean, sta cercando ora di trovare nomi nuovi per ildi Raffaele Palladino, considerate le tante partenze. Sono cinque, difatti, i Questo articoloper il: c’ècon ilè stato pubblicato prima Sportnews.eu. .