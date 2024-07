Falconara | rapine agli anziani presi i Bonnie e Clyde in fuga dalla Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Erano considerati iper i furtie operavano prevalentemente in: la lorosi è interrotta ae i due sono stati assicurati alla giustizia. L'intervento è stato effettuatoPolizia locale. Nei guai una coppia di rumeni, lei 24enne e lui 25enne, entrambi residenti in Spagna, ricercati nel Forlivese per aver tentato di sottrarre una collanina ad un anziano e sospettati di altri raggiri ai danni delle persone più fragili. I due giovani sono stati bloccati venerdì durante un controllo di polizia stradale, mentre viaggiavano a bordo di una Renault Clio intestata a un 51enne italiano. La carta di circolazione dell’utilitaria era stata contraffatta (per nascondere il fermo fiscale e il prestanome intestatario fittizio del mezzo) e questa circostanza ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli.