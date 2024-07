F1 Zak Brown non si nasconde | A Silverstone avremmo potuto vincere Dobbiamo imparare dai nostri errori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) In casa McLaren c’è rammarico per un’altra vittoria sfumata in questo incredibile Mondiale di F1 2024. La scuderia di Woking, che identifica ine nel GP di Gran Bretagna la gara di casa, non sie con uno dei suoi dirigenti più rappresentativi – ovvero Zak– fa una dura autocritica. Intervistato dal sito Formula1.com, il CEO della McLaren ammette: “E’ stata dura: credo che alla fine abbiamo sbagliato. Penso che entrambi ipiloti avrebbero. Hanno fatto un ottimo lavoro”. Poi ha aggiunto: “Penso che perin Formula 1, con il livello di concorrenza che c’è, serva essere bravi in tutto. La Mercedes e la Red Bull hanno fatto incetta di vittorie e campionati, e noi ora abbiamo un’auto in grado di competere per il campionato”.