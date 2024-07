F1 Enrico Cardile nuovo Chief Technical Officer dell’Aston Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) All’indomani dalle dimissioni dalla Ferrari,è stato annunciato come. Rimane dunque in Formula 1 l’ingegnere italiano, che dopo 19 anni come Direttore Tecnico Area Chassis del team di Maranello è pronto ad una nuova avventura a partire dal 2025. “Vorrei dare il benvenuto ain Aston. Continuiamo a rafforzare il team tecnico in vista degli importanti cambiamenti normativi del 2026.condivide la mia motivazione per arrivare al sucesso in F1 e avrà a disposizione tutte le risorse per realizzare questa ambizione. Insieme ad Andy Cowell che entrerà come Group Ceo a ottobre e ai nostri capi attuali, stiamo creando un team formidabile” ha dichiarato Lawrence Stroll, presidente esecutivo