F1 | Aston Martin Cardile Nuovo Chief Technical Officer

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo 19 anni in Ferrari, la nuova avventura con la scuderia di Silverstone ROMA - L'Aramco Formula One Team ha annunciato che Enricosarà ildella scuderia., che come annunciato ieri si è dimesso dalla posizione di Direttore Tecnico Area Cha .