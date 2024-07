Europei Germania 2024 | Diretta Sky e NOW - Semifinali | Calendario Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 9 luglio 2024) La corsa al titolo di Campione d’Europa continua con ledi UEFA Euro, da vivere interamente su Sky e in streaming su NOW.Appuntamento martedì 9 e mercoledì 10 luglio con i due incontri che definiranno le finaliste, tutti da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Martedì alle 21 a Monaco Spagna-Francia, mentre mercoledì alla stessa ora, a Dortmund, in campo Olanda-Inghilterra.I risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro.STUDI – Ogni giorno collegamenti con aggiornamenti continui dall’Home of adidas Football,mente dal cuore di Berlino, edagli studi di Milano.