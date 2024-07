Europei Germania 2024 | Diretta Rai Sport - Semifinali | Calendario Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizionedel Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare intv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite inradio, su Radio 1 e Radio 1, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Azzurra” su RaiHD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in– e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.