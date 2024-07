Euro 2024 Sisal | Spagna favorita tra le 4 finaliste per il quarto titolo continentale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) -è arrivato alle semifinali con tre conferme (Francia, Inghilterra e) e una outsider di lusso come l'Olanda. “Al ballo delle grandi mancano solo la Germania padrona di casa, eliminata dalle Furie Rosse e, sebbene non fossimo tra i favoriti, noi che eravamo i campioni d'pa in carica. Secondo gli espertila, unica tra le quattroad aver sempre vinto durante il torneo, èal 31% con inglesi e transalpini entrambe al 27% mentre gli Oranje chiudono al 15%. Ma attenzione a dar per sconfitti i ragazzi di Koeman”. Così Ignazio Di Lauro, Betting Director, sul campionatopeo di calcio numero 17 che sia ta disputando in Germania. ( Video ) La prima semifinale vede di fronte la, a caccia del suo(record), e la Francia che non trionfa dal 2000.