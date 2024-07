Euro 2024 perchè Cuccurella viene fischiato in Spagna-Francia?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024)è la finale anticipata di, una partita dall’alto tasso tecnico e piena di campioni da ambo le parti. Occhi puntati sul grande spettacolo in campo, orecchie pure. Non sono passati inosservati, infatti, i fischi rivolti a Marc Cucurella, terzino sinistro della, iniziati già al primo pallone toccato durante la partita. In tanti si sono chiestiCucurella venissenonostante non avesse fatto ancora nulla.: il motivo dei fischi a Cucurella Il motivo è da ricercare nella partita precedente. Cucurella è stato protagonista, suo malgrado in negativo, nella sfida trae Germania. Il terzino iberico ha toccato con la mano, dentro l’area, la conclusione di Musiala che avrebbe portato a un calcio di rigore per la Germania che, in caso di trasformazione, avrebbe consegnato, probabilmente, il pass dei quarti ai tedeschi.