Esce Impression Skyline il nuovo brano di Dardust

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 lug. (askanews) – Venerdì 12 luglioildie secondo “quadro” delprogetto discografico Urbanism, fuori in autunno per Sony Masterworks e Artist First. Con una carriera decennale che vanta un palmarés di oltre 95 dischi di platino,è pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, artefice di uno stile personalissimo e innovativo che sta ridisegnando i confini di classico e contemporaneo gettando la sua musica ben oltre le definizioni e creando da sempre atmosfere non convenzionali in un equilibrio perfetto tra pianoforte ed elettronica. Dopo il singolo Mon coeur, Béton Brut,il 12 luglio unal piano capace di tradurre in musica la memoria di un’emozione vissuta, catturando l’e di un ricordo, proprio come facevano i pittoriisti.