È morto Doug Sheehan star di General Hospital | l’attore aveva 75 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024) Èdi “famoso per il ruolo dell’avvocato Joe Kelly ricoperto nella soap opera, èall’età di 75: il decesso risale al 29 giugno ma è stato annunciato oggi dalla famiglia con un necrologio diffuso dall’impresa Kane Funeral Home. Nato a Santa Monica, in California, il 27 aprile 1949,ottiene il suo primo ruolo televisivo nel 1978 nella famosa serie Charlie’s Angels. Il successo arriva grazie adove, come detto, ricopre il ruolo di Joe Kelly per 205 episodi, dal 1979 al 1982, ottenendo anche una nomination come miglior attore non protagonista al Daytime Emmy. Successivamente interpreta il reporter Ben Gibson in California, soap opera che nasce come spin off di Dallas, in cui ha recitato in 115 episodi dal 1983 al 1988.