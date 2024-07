Didattica Scarpa | Corso supportato dall’Ismar del Cnr

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 luglio 2024) “Il“Ingegneria per le energie rinnovabili in ambienti costieri” saràdall'Istituto di Scienze Marine del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Ismar del Cnr, in cui lavorano molti bravi e riconosciuti ricercatori, i quali farannopresso questodi laurea e consentiranno agli studenti di apprezzare gli strumenti più recenti”. E’ quanto affermato da .