Dichiarazione dei redditi 2024 | le polizze assicurative detraibili importi e limiti

(Di martedì 9 luglio 2024) In tema didei, è importante ribadire che si possono detrarre le spese sostenute per, con alcunie regole stringenti. Per capire meglio cosa si può detrarre e cosa no, l’Agenzia delle entrate ha stilato una guida alle agevolazioni, con un focus specifico sulle detrazioni dei premi assicurativi. Questa guida chiarisce i vari aspetti delle detrazioni indei, idi spesa e i documenti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali. Indice Cosa sono le detrazioni dalladei? Quali spese si possono detrarre nelladeiSpesepere assicurazioni 2023e percentualiAssicurazioni vita e infortuniAssicurazioni per persone con disabilità grave Assicurazioni per il rischio di non autosufficienza Assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi Documenti necessari per la detrazione Cosa sono le detrazioni dalladei? Le detrazioni fiscali rappresentano una riduzione dell’imposta lorda dovuta, calcolata in base a specifiche spese sostenute dal contribuente.