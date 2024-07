Ddl Sicurezza via libera al carcere per le donne incinte | Forza Italia si astiene

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 9 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 09 Luglio 2024, 16:32 Il divario all’interno dei partiti di maggioranza sembra farsi sempre più profondo in materia di diritti umani. Il ddl, in discussione oggi alla Camera, sembra esserne l’esempio più rappresentativo. L’articolo 12 del disegno di legge prevede di rendere facoltativo l’obbligo di rinvio della pena per leL'articolo Ddl, viaalper lesiproviene da Il Difforme. .