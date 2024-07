Da sacchetti per la spesa a borse di moda | perché le tote bag sono il modello più trendy del momento

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) Un tempo gettate via o utilizzate comeper la, ora ledi telale più amate, una tendenza che dal basso si è insinuata nelle collezioni di lusso e nel guardaroba di fashion victim e radical chic. Come accade che unabag diventi un oggetto del desiderio in vendita a 2mila euro? .