Da Campalto alla Serie A di volley | la grande occasione di Arianna Visentin

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 9 luglio 2024) Giovane prospetto? Neanche per sogno! Nonostante la tentazione di definire in questo modosia forte, la giovane pvolista originaria diè molto più di una semplice promessa. Dopo lo splendido biennio a San Donà con l’Imoco in B1 e l’emozione della convocazione in A1.