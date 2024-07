Crosetto a Washington DC per summit Nato e incontri istituzionali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024)DC, 9 lug. (askanews) – Il Ministro della Difesa Guidoè giunto aDC per partecipare aldellae per una serie di. Lo ha reso noto il ministero della Difesa attraverso i social. “Cordiale incontro con Tim Hughes, Senior Vice President di SpaceX. Preziosa occasione per approfondire tematiche di interesse comune e valutare nuove forme di collaborazione. Lo Spazio è dominio in cui l’Italia è indiscussa protagonista anche grazie alle competenze della Difesa”. Così il ministero su X daDc, dove da oggi inizia il. Nella capitale americana il ministro ha firmato inoltre con il collega tedesco Boris Pistorius una lettera di intenti su “Integrated Air and Missile Defence Capabiliy Coalition” (Coalizione integrata di capacità di difesa aerea e missilistica).