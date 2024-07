Cosa è successo a Gianmarco Tamberi in Ungheria? Rischio infortunio e parole portabandiera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)ha dovuto rinunciare all’appuntamento di Budapest, il meeting del Continental Tour che doveva vedere il campione olimpico di salto in alto in pedana. Un problema al bicipite femorale ha infatti fermato ilazzurro di Parigi 2024, un contrattempo non da poco visto che mancano ormai pochi giorni al via del Giochi parigini. Lo stessonon nasconde le sue preoccupazioni, comunicando la situazione con un post sui social. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento – scrivesu Instagram – Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle olimpiadi anche un capello storto è grave! Questami sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà aanche la diamond league di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto apposto.