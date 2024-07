Contributi colf e badanti 2024 in scadenza | pagamenti entro il 10 luglio

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 9 luglio 2024) Tra le scadenze di, da non dimenticare è il saldo deirelativi al secondo trimestreil 10 di questo mese vanno infatti pagate all’Inps le sommeve che coprono i mesi di aprile, maggio e giugno, da parte delle famiglie che hanno assunto collaboratori domestici come, baby sitter. Il pagamento deiprevidenziali perè un obbligo per i datori di lavoro domestico. Servono a garantire la loro copertura previdenziale e assistenziale.In breve come si calcolano icol e, le aliquote, tutte le scadenze previste per l’anno e le modalità di pagamento.