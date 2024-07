Conguagli 730 2024 con o senza sostituto d’imposta Come funziona con i rimborsi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 9 luglio 2024) I730/si riferiscono alla dichiarazione dei redditi di quest’anno, trasmessa all’Agenzia entrate con modello 730, il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario con riguardo a un determinato periodo, nel nostro caso il 2023.In questa sede si sommano tutti i redditi imponibili fiscalmente, totalizzati o percepiti dall’interessato nel corso del periodoe, sugli stessi, si determina l’ammontare effettivo della tassazione a carico del contribuente.Può accadere che le imposte dovute siano di importo superiore a quanto già trattenuto a titolo d’acconto al lavoratore / pensionato durante il periodo. In tal caso si parla dio a debito per il contribuente, essendo quest’ultimo tenuto a farsi carico di pagamenti o trattenute (in busta paga o nel cedolino della pensione) per imposte non pagate.