Comuni | Meloni Pd ' tagli irresponsabili colpiscono più poveri in Sardegna meno 40 mln'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Ciò che abbiamo denunciato per mesi si è dimostrato realtà: con uncato di questa mattina il Governo ha confermato ialla spesa corrente die Province per 250 milioni di euro. Per lasi tratta di 40 milioni l'anno". Così il senatore Pd, Marco. "Questinon solo metteranno i, in particolare i più virtuosi nella programmazione PNRR, nella condizione di non avere più risorse per sostenere la spesa di opere già avviate, ma costringeranno le amministrazioni a ridurre altre voci di spesa, mettendo così a rischio servizi e diritti fondamentali. Le “fonti di Palazzo Chigi” che fanno trapelare che non ci sarannoalla spesa sociale sono prive di qualsiasi credibilità. La realtà è che inevitabilmente inon avranno altra strada cheare la spesa sociale e i servizi, quindi le scuole, il sostegno alle famiglie e agli anziani, la sicurezza dei nostri territori".