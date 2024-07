Como Pau Lopez si avvicina | sogno Varane e colpo in Spagna

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 9 luglio 2024) Il, dopo aver acquistato Belotti dalla Roma, non intende fermasi. Pauè vicino,riflette sull’offerta. Vuole continuare a sognare il. La società lariana, neo promossa in Serie A, nella prossima stagione intende recitare il ruolo della mina vagante con l’obiettivo di provare a togliersi quante più soddisfazioni possibili. Da qui l’idea del club di allestire una rosa qualitativa e ben più competitiva rispetto a quella dell’ultima annata formata non soltanto da giovani talenti ma anche da giocatori esperti, capaci di offrire garanzie dal punto di vista del rendimento. Paupuò sbarcare alla corte di Fabregas (LaPresse) – Serieanews.comIl primo passo è consistito nell’ingaggiare Andrea Belotti. Il centravanti, autore di 10 reti e 3 assist nelle 46 apparizioni complessive totalizzate tra Roma e Fiorentina, è costato 4 milioni più uno di bonus ed andrà a recitare il ruolo di principale terminale offensivo della formazione allenata da Cesc Fabregas.