Comitati e Associazioni flegree rivolgono un appello alle forze politiche parlamentari

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di martedì 9 luglio 2024) Il decreto legge n. 91 del 2 luglio 2024 sui Campi Flegrei, entrato in vigore il giorno successivo, ha iniziato il suo iter al Senato per la conversione in legge. La durata prevista dalla norma è di 60 giorni, ma saranno accelerati i tempi perché con la prima settimana di agosto si interromperà per ferieunIl Blog di Giò. .