Chiara Tarantino Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

(Di martedì 9 luglio 2024)è la velocista azzurra più continua dell’ultimo triennio. E’ cresciuta tanto agli ordini di Mauro Borgia che è il suo tecnico da sempre, fino a diventare un riferimento non solo per le staffette veloci, anche se la sua caratteristica è quella di sapersi ripetere su buoni livelli anche più volte nella stessa giornata. L’obiettivo nellaindividuale è superare il primo turno, nella staffetta di centrare l’accesso in finale. Tutto quello che verrà in più sarà positivo. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Corato (BA) 14.8.2003 Sport e disciplina:, 100 sl, 4×100 sl, 4×100 mista Quando gareggia: 27 luglio, 30/31 luglio, 3/4 agosto .