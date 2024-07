Che storie | Marilù Oliva Sandra Petrignani e Guido Catalano a Cascina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024)9 luglio 2024-L’Iliade al femminile, i cani testimoni, il bambino in missione segreta: “Che” sono mai queste? Sono lenarrate daa Roberto Ippolito, curatore e conduttore della rassegna letteraria intitolata appunto “Che” in programma da martedì 16 a giovedì 18 luglio 2024 a(Pisa). I tre incontri per i libri proposti si svolgono tutti alle 21.30 in Piazza dei Caduti a ingresso libero. È la seconda edizione di questa manifestazione letteraria tesa a scavare nei percorsi umani e a ricostruirli, con una scrittura originale. Ideata dallo scrittore e giornalista Roberto Ippolito, il cui ultimo libro è “Delitto Neruda” (Chiarelettere), è organizzata dalla Città del Teatro dicon la collaborazione del Comune e il supporto della libreria Feltrinelli di Pisa.