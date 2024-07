Cdp verso modifiche allo statuto per ridurre le quote rosa in cda | la maggioranza indica solo uomini Pd e M5s | Diritti calpestati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Lacome possibili candidati per il cda. E l’assemblea di Cassa depositi e prestiti, per uscire dall’impasse, si prepara il 15 luglio a modificare il proprioche prevede per il genere meno rappresentato “una presenza di almeno due quinti con arrotondamento all’unità superiore”. Una mossa chentanerebbe la cassaforte pubblica del risparmio postale, partecipata all’83% dal Tesoro, dalle migliori pratiche adottate dalle aziende quotate. La vicenda, rivelata da Repubblica, ha subito scatenato reazioni delle opposizioni. “Vergognosa” secondo la senatrice Pd Annamaria Furlan, secondo cui “la cultura delle pari opportunità va in soffitta, barattata per interessi di parte, e la Presidente del consiglio non batte ciglio”.