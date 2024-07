Cassano d’Adda quattro accoltellati in una rissa | l’aggressore in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024)(Milano) – Un diverbio in un negozio multietnico aperto 24 ore, poi unain strada e un coltello, infiniscono in ospedale. L'accoltellatore sarebbe fuggito a piedi subito dopo. I feriti sonocittadini fra i 22 e i 40 anni, un italiano e tre stranieri, raggiunti da ferite da taglio durante lo scontro e tutti emedicati in ospedali della zona. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Tutto è accaduto poco dopo le 22,30 ad'Adda all'incrocio fra la piazza Garibaldi, attualmente recintata causa lavori, e via Verdi. Gli accertamenti sulla dinamica dei fatti sono ancora al vaglio dei carabinieri di Pioltello e della tenenza cassanese, giunti sul posto con i mezzi di soccorso. A quanto risulta l'alterco sarebbe scoppiato, per motivi banali, fra due uomini nell'esercizio e avrebbe coinvolto poi altri presenti.