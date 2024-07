Cartoon Club festeggia 40 anni con una grande edizione 

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 9 luglio 2024) Manca veramente poco a, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco, che quest’anno40con un’edizione ancora più ricca di ospiti e contenuti. A cominciare dalla mostra-mercato Riminicomix, ormai appuntamento fisso per migliaia di cosplayer provenienti da tutto lo Stivale. Dal 15 al 21 luglio, Rimini diventerà il centro della cultura pop italiana: da Piazza Malatesta a Piazzale Fellini, passando per la Biblioteca Gambalunga, la Corte degli Agostiniani fino ad arrivare addirittura in spiaggia. Verrà coinvolta tutta la città, nel pieno della sua stagione migliore, rendendo l’evento davvero unico e inimitabile nel panorama nazionale. Per celebrare l’importanteversario, la locandina dell’edizione 2024 è stata realizzata da uno dei più importanti maestri del fumetto italiano, Vittorio Giardino.