Carrara stop ai lavori all’aperto se fa troppo caldo

(Di martedì 9 luglio 2024)(Massa), 9 luglio 2024 – Aaiall'aperto nei giorni in cui fa. L'ordinanza è stata firmata dalla sindaca Serena Arrighi e riguarda soprattutto l'area delle cave, dei piazzali e dei cantieri. Si tratta di un'ordinanza per la salvaguardia della salute dei lavoratori che svolgono attività all'aperto durante la stagione estiva. Fino al prossimo 31 agosto in tutte le aree o zone interessate dallo svolgimento del lavoro all'aperto, in particolare nei cantieri, in cava e al piano, è previstoalle lavorazioni tra le 12.30 e le 16, qualora la mappa del rischio indicata sul sito Inail segnali a mezzogiorno un livello di rischio 'alto’. L'ordinanza, a tutela della salute e igiene pubblica, è finalizzata a ridurre l'impatto dello stress termico e ambientale e i potenziali rischi cui sono esposte le categorie di lavoratori interessate dallo svolgimento di attività lavorativa all'aperto in condizione di esposizione prolungata al sole, con specifico riferimento al lavoro nel settore edile o in quello lapideo e delle escavazioni dove l'attività viene svolta essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura.