Carmignano | a fuoco materiale tessile nel piazzale di una ditta

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 9 luglio 2024) I vigili deldel comando di Prato sono intervenuti ieri sera, 8 luglio 2024, intorno alle 23 in via Sironi, nel comune di, per un incendio che stava coinvolgendodepositato all'esterno di unaL'articolo: aneldi unaproviene da Firenze Post. .