Calciomercato Milan Emerson Royal? C’è distanza sulle cifre ma Moncada…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 luglio 2024)resta l’obiettivo numero uno, anche se c’ècifre: Moncada è fiducioso. La situazione? C’è ancoracifre ma Moncada ha la situazione in mano View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)? C’ècifre ma Moncada LEGGI ANCHE, Gazzetta: il numero 9 sarà Alvaro Morata. Cosa manca per la chiusura? L'articolo? C’ècifre ma Moncada proviene da Daily. .