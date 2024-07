Buon compleanno Lino Banfi Paolo Di Canio Adriano Panatta…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024)DiPanatta, Vincenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Jair da Costa, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena Bonfanti, Giorgia Benecchi, Lucia Bosetti, Gioia Barbieri, Valentina Casaroli, Oxana Corso Oggi 9 luglio compiono gli anni: Renato Pestriniero, scrittore, pittore;(Pasquale Zagaria), attore; Mauro Olivi, politico; Massimo Pica Ciamarra, architetto; Renato Bellinelli, ex calciatore; Mario da Pozzo, ex calciatore; Jair da Costa, ex calciatore; Luciano Pacco, ex calciatore; Arcangelo Sannicandro, avvocato, politico; Renzo Corni, ex calciatore, allenatore, dirigente.