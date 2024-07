Bruxelles ora indaga su Lufthansa Berlino trema per gli aiuti di Stato

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 9 luglio 2024) Faro della Commissione sui 6 miliardi usati per la ricapitalizzazione del gruppo nell’era Covid. Misura già bocciata dal Tribunale Ue. Avviato il licenziamento di oltre 2.000 lavoratori in cassa per Alitalia. .