Brad Pitt e Ines De Ramon le foto mano nella mano al Gran Premio di Silverstone

(Di martedì 9 luglio 2024), 60 anni, eDe, 34 anni, jewel designer e vice presidentessa del marchio di gioielli Anita Ko, con sede a Los Angeles, sono statigrafatialdi, a Northampton, in Inghilterra, domenica 7 luglio. La loro uscita di coppia è avvenuta nello stesso giorno in cui è stato condiviso il primo trailer del film F1, di Joseph Kosinski, in cuiinterpreta proprio un pilota di Formula 1.and girlfriend sport summer pastels at– how to get the look https://t.co/IyprgzfXnS pic.twitter.com/x9Ww3zCjAu— Independent Lifestyle (@IndyLife) July 8, 2024 I due, che convivono da pochi mesi, hanno sempre vissuto la loro storia d’amore con la massima riservatezza, e non ci sono state dichiarazioni pubbliche o red carpet di coppia, fino a oggi.