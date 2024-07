Borsa | Asia corre con attesa tassi Fed Tokyo +19% ai massimi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Mercati azionaritici e dell'area del Pacifico in chiaro rialzo in scia a Wall street e all'per un calo deidella Fed in settembre. Ladichiude con un aumento dell'indice Nikkei 225 dell'1,9% ai suoistorici, seguita da Shanghai e Shenzhen in aumento rispettivamente dell'1,3% e dell'1,8%. Forti soprattutto i titoli tecnologici. Più cauta Sidney, comunque in aumento dello 0,8%, con Hong Kong e Seul in crescita dello 0,3%. Incerti i future sull'avvio dei listini europei. .