Biden la settimana di fuoco | tutti gli occhi sul presidente

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) –difficile e cruciale per ilJoee il suo staff. Una"atroce", la definisce il sito Axios. "Disagio" è la parola scelta da una fonte della Cnn per descrivere l'umore di questi giorni. Tra chi esorta l'81ennead abbandonare la sfida contro Donald Trump e la corsa in .