Basta con i coriandoli di plastica per gli esami

(Di martedì 9 luglio 2024) Glidi maturità sono ormai terminati e, con essi, i festeggiamenti di genitori, parenti e amici, la cui presenza ha sollevato non poche discussioni, pro (poche) e contro (di più) sui social media. Purtroppo, al netto della gioia per il superamento dell’esame, i maleducati che lasciano per terra i residui dei festeggiamenti sono ancora troppi (il che farebbe dubitare della raggiunta “maturità”) come si può vedere passando nei cortili delle scuole. A tale proposito, vorrei lanciare un appello agli studenti, alle famiglie e anche alle autorità deputate alla salute, volto ad evitare la pessima usanza del lancio deifatti con i ritagli di. Sono oggetti molto leggeri, che si disperdono ovunque, che è difficilissimo raccogliere, andando ad aggravare il problema della dispersione nell’ambiente delle microplastiche, i cui effetti tossici sono già stati evidenziati dalle ricerche mediche.