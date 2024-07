Auto in fiamme lungo la Salerno-Reggio Calabria automobilista scappa prima dell’esplosione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di panicolaper l’esplosione di un’. Il conducente, visto il preoccupante fumo che stava uscendo dall’, forse un surriscaldamento, è riuscito ad uscire per tempo e ad allontanarsidel botto in una strada, in quel momento, affollata. Il fatto è accadutol’strada, in direzione sud, all’altezza dello svincolo di Pontecagnano. L’alta nube di fumo nero che si è alzata dall’incendio della vettura ha imprigionato glimobilisti bloccati nel traffico e ha provocato ad alcuni problemi di respirazione. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere le. L'articoloinlamobilistaproviene da Ante24.